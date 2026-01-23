“Pobre el que no cambia de mirada”: Premio reconoció 20 trabajos periodísticos por su cobertura de pobreza y desigualdad

Fueron casi 300 las piezas audiovisuales postuladas al premio otorgado por la Alianza Comunicación y Pobreza, las que visibilizaron la historia de personas en situación de vulnerabilidad y que invitan mirar la pobreza desde una perspectiva integral.

El jueves 22 de enero se realizó la ceremonia del premio “Pobre el que no cambia de mirada”, que distingue trabajos periodísticos que contribuyen a una mejor comprensión de la pobreza, la exclusión y las brechas socioeconómicas en Chile y la región.

En esta edición se reconocieron 20 piezas periodísticas en seis categorías: Testimonial, Investigación, Territorial, Internacional, Multiplataforma y Futuros Periodistas. Además, se incorporaron dos nuevos reconocimientos: Mejor Aporte en Promoción de la Mirada desde la Niñez y Mejor Aporte en Periodismo de Soluciones.

El premio impulsado por la Alianza Comunicación y Pobreza, compuesta por fundaciones Superación de la Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, América Solidaria, Avina, basepública, 3xi y Colunga, se entrega desde 2004. Este año marcó un hito de participación, con 294 piezas postuladas, duplicando las postulaciones en la categoría Territorial y registrando un alza significativa en Internacional.

En el marco de la ceremonia, también se invitó a ganadores de las ediciones 2024 y 2025 a postular a sus protagonistas a una beca de estudios en INACAP, con posibilidad de continuidad en una carrera profesional.

Catalina Littin, directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza, destacó el rol del periodismo en el cambio de mirada frente a la pobreza: “debemos trabajar en conjunto para que la pobreza vuelva a estar en el centro de la agenda en todos los medios. Y ustedes, las y los periodistas, tienen el poder de contar bien estas historias y ser agentes de cambio en nuestra sociedad… Creemos que cambiar la forma en que miramos estos fenómenos es clave para avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria e inclusiva”.

Entre los ganadores se eligió al mejor entre todos los participantes con el Premio a la Excelencia Periodística, el cual fue otorgado a Santiago Rodríguez por su trabajo “Huellas de Ausencia: Mujeres y adopciones ilegales en La Araucanía”, UFRO Medios.

Aquí puedes revisar el listado de ganadores por categoría:

Mejor Aporte Investigación

Más de 400 guaguas han sido abandonadas en hospitales durante los últimos siete años en Chile: Coquimbo es la ciudad que acumula más casos. The Clinic, Nicolás Cerpa y Gabriela Pizarro. Lee aquí el trabajo ganador.

Mejor Aporte Testimonial

Niñez sin espacio, la otra cara del déficit habitacional. TVN, Josefa Bustos, Verónica Olavarría y Claudia Rojas. Ve aquí el trabajo ganador.

Mejor Aporte Territorial

Huellas de Ausencia: Mujeres y adopciones ilegales en La Araucanía. Ufro Medios, Santiago Rodríguez. Ve aquí el trabajo ganador.

Mejor Aporte Multiplataforma

Adoptado para morir. TVN, Verónica Olavarría, Paz Fernández y Cristian Espinoza. Lee aquí el trabajo ganador.

Mejor Aporte Internacional

Las voces de las niñas y los niños: otros mundos posibles en Esmeraldas. La Periódica, Karol Noroña, Jetssael Orozco y Karen Toro. Lee aquí el trabajo ganador.

Mejor aporte Futuros Periodistas

Niños bajo el cuidado del Servicio de Protección (ex-Mejor Niñez) se ven obligados a vivir en centros psiquiátricos tras ser dados de alta. Publicado en Ciper, por las estudiantes de periodismo UC, Camila Ginouves y Martina Adasme. Lee aquí el trabajo ganador.

Mejor Aporte en Periodismo de soluciones

Familias distintas, un mismo gesto: acoger. Revista Paula, La Tercera, Patricia Morales. Lee aquí el trabajo ganador.

Mejor Aporte en Promoción de la mirada desde la niñez

