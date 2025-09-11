Vecinos alertan por tala de plátanos orientales en Providencia: ¿Por qué los están cortando?
Por CNN Chile
11.09.2025 / 08:09
Residentes de Providencia cuestionan el retiro de árboles emblemáticos en la avenida, mientras expertos advierten que podas severas debilitan su salud. El municipio sostiene que solo se intervienen ejemplares con riesgo de caída.
La tala de varios plátanos orientales en la avenida Ricardo Lyon, en Providencia, ha despertado inquietud entre vecinos que ven desaparecer un sello verde del sector. Los cortes se han concentrado en ejemplares adultos, sin que hasta ahora se observen reemplazos.
Especialistas advierten que podas severas o indiscriminadas afectan el sistema de defensa de estos árboles, dejándolos más expuestos a hongos y debilitamiento progresivo.
Desde la Municipalidad de Providencia aclararon que las intervenciones se realizan solo en ejemplares con deterioro fitosanitario o riesgo de caída. “Actualmente desarrollamos operativos focalizados en árboles que representan peligro para transeúntes o automovilistas. La extracción responde a razones de seguridad y a su avanzado daño interno”, explicó a LUN Manuel Alba, jefe de Patrimonio Arbóreo local.
El municipio aseguró además que los árboles retirados serán reemplazados por otros ejemplares, aunque precisó que este proceso depende de condiciones climáticas y disponibilidad de especies.