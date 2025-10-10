Plan “Cruces Seguros”: Estos son los puntos intervenidos en Santiago y Estación Central para evitar accidentes de tránsito

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, explicó que las zonas seleccionadas corresponden a sectores con una alta tasa de siniestros. “Insisto, no es normal que cruzar la calle termine con una persona muerta. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la Alameda, a vista y paciencia de todo el mundo, sin ninguna decisión”, subrayó.

Durante este viernes se dio a conocer el plan “Cruces Seguros”, una iniciativa que busca intervenir 20 cruces de la Alameda, 15 de ellos en la comuna de Estación Central, con el fin de reducir y prevenir accidentes de tránsito.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, explicó que entre 2018 y 2023, 22 personas fallecieron en este eje y se registraron 88 siniestros viales.

“Por eso decidimos intervenir, ya no solamente haciendo una nueva ciclovía o pavimentando las calles, cosa que estamos haciendo, o limpiando las fachadas, sino que específicamente 20 puntos de alta inseguridad en los cruces de la Alameda”, señaló Orrego.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante, destacó que, tras el inicio de las obras, las cifras mejoraron considerablemente:“Cuando las obras comenzaron, en 2023 la cantidad de fallecidos se redujo a cinco, y en 2024, cuando ya estaban bastante avanzadas, tuvimos cero fallecidos por siniestros de tránsito”, explicó.

Los cruces intervenidos corresponden a Alameda Bernardo O’Higgins con Exposición, Bascuñán Guerrero, Alameda 2652 (ULA), Av. España, Las Achiras, Las Rejas, Radal, Carlota Carrasco, Gral. Amengual, Concón, Toro Mazote, General Velásquez, Nicasio Retamales, Alameda 3850 (Terminal de Buses), Ruiz-Tagle, Obispo Umaña, Hermanos Arellano, Marinero Díaz, San Francisco de Borja y Nataniel Cox, este último aún en ejecución.

Los puntos fueron seleccionados debido a su alta tasa de siniestros.

“Insisto, no es normal que cruzar la calle termine con una persona muerta. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la Alameda, a vista y paciencia de todo el mundo, sin ninguna decisión”, enfatizó Orrego.

El gobernador añadió que gracias a las intervenciones se pasó de 22 muertos y 88 siniestros a 6 siniestros y 0 muertes en el último año.

El programa contó con una inversión de más de $2.244 millones, destinados a señaléticas, vallas, demarcación vial de alta visibilidad y cruces inclusivos.