Plaga de zancudos en Concepción: Los factores que gatillarían una mayor presencia de insectos durante estas semanas

Las autoridades locales han hecho un llamado a estar atentos a síntomas como fiebre, dolor muscular o sarpullidos.

El Gran Concepción se encuentra bajo alerta por un incremento de presencia de zancudos en diferentes sectores. Dicho escenario estaría directamente relacionado a las condiciones climáticas de los últimos días y a la presencia de agua estancada, creando un hábitat ideal de reproducción para estos mosquitos.

Según lo informado por Amigos Penquistas, este problema afecta principalmente a vecinos de las comunas de Concepción, Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz quienes han alertado del problema el cual se intensifica durante la tarde-noche generando preocupación por riesgos para la salud.

Especialistas señalaron al citado medio que la peligrosidad de los zancudos radica en su rol como conductores de enfermedades, algunas de las cuales pueden ser graves. A esto se suma el riesgo de infecciones cutáneas por el rascado de las picaduras.

Del mismo modo, autoridades sanitarias realizaron un llamado a tomar medidas preventivas para contener la propagación, estableciendo medidas ambientales estratégicas.

Dichas medidas apuntan a un saneamiento básico (eliminar agua estancada y limpiar canaletas), protección de la vivienda (usar barreras como mosquiteros de malla fina), uso de repelentes y ropa que cubra brazos y piernas.

En caso de picadura es clave estar alerta a síntomas como fiebre, dolor muscular, sarpullidos o malestar general y asistir de manera rápida al centro de salud más cercano.