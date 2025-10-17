Pingüino de Humboldt en peligro: cambio climático y acción humana amenazan su supervivencia en Chile y Perú

La especie endémica del Pacífico sur enfrenta una drástica disminución en sus poblaciones debido al cambio climático, la gripe aviar y el impacto humano en su hábitat.

El pingüino de Humboldt es una especie de ave no voladora que habita en las aguas gélidas del océano Pacífico sudamericano. Recientemente, esta especie pasó de estar catalogada como “vulnerable” a encontrarse en estado de “peligro”, debido a la drástica disminución de sus colonias reproductivas, los efectos del cambio climático y las redes de pesca presentes en la zona.

Estos ejemplares habitan las costas de Chile y Perú, siendo considerados una especie endémica, es decir, que solo se encuentra en una región geográfica específica, como un país, una isla o una localidad determinada. Miden aproximadamente 70 centímetros de alto y alcanzan un peso promedio de entre 4 y 5 kilos.

Causas del estado de peligro

En conversación con CNN En Español, la veterinaria especialista en pingüinos Paulina Arce recalcó que en las últimas décadas se ha evidenciado una disminución drástica en las poblaciones de estas aves marinas.

“En las últimas décadas, se ha visto una disminución drástica de la población. En todas las islas que hemos censado, los nidos y la cantidad de pingüinos han disminuido o se han mantenido, pero ninguna ha aumentado”, explicó la especialista.

Factor humano

Entre las principales causas que han provocado la disminución del pingüino de Humboldt se encuentran los factores antrópicos, es decir, aquellos generados por la acción humana. A esto se suma la pesca industrial, la contaminación y la falta de control sobre animales domésticos en las costas son algunas de las amenazas señaladas por Diego Peñaloza Madrid, veterinario y presidente de la Fundación Safari Conservation.

“Dentro de las amenazas principales que tienen los pingüinos en vida libre en Chile, la mayoría son causas antrópicas, ya sea por la falta de supervisión de mascotas o por los artes de pesca, que generan contaminación marina y destrucción de su hábitat”, sostuvo.

Efectos del cambio climático

El cambio climático también ha tenido un impacto importante en la conservación de esta especie. Fenómenos como El Niño dificultan la búsqueda de alimento y aumentan la vulnerabilidad frente a enfermedades como la gripe aviar. Javiera Meza, de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), señaló que la combinación de ambos factores fue devastadora:

“Fue la tormenta perfecta, porque la gripe aviar, sumada al fenómeno de El Niño, desplazó toda la alimentación hacia la zona sur. En el norte de Chile, la reproducción bajó casi a cero”, explicó.

En Perú, la situación no es diferente: las poblaciones de pingüinos de Humboldt también han disminuido considerablemente por las mismas causas, lo que amenaza aún más la supervivencia de esta especie emblemática del Pacífico sur.