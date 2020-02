El presidente Sebastián Piñera encabezó en la mañana de este jueves el acto conmemorativo a diez años del terremoto y tsunami del 27 de febrero.

Acompañado de la Primera Dama, Cecilia Morel, el mandatario llegó hasta la Base Naval de Talcahuano, donde realizó un discurso en el que hizo referencia a los acontecimientos sucedidos hace una década y recordó a las víctimas de la tragedia donde más de 500 personas perdieron la vida.

“Todos los chilenos recordamos como si fuera hoy esa madrugada del 27 de febrero. Yo recuerdo haber estado ese mismo día aquí, recuerdo haber estado en un edificio muy famoso, Alto Río, y escuchamos los gritos desesperados de las víctimas que aún estaban atrapadas”.

En el acto, Piñera pidió un minuto de silencio a la memoria de “los 526 chilenos y chilenas que ese día perdieron la vida, a los 27 que aún siguen desaparecidos y a las miles de víctimas que sufrieron los rigores de la adversidad”.

En la instancia, el mandatario destacó además la labor de Bomberos, Carabineros, Fuerzas Armadas y diversas instituciones que ayudaron en la reconstrucción de la zona tras el 27F.

El mandatario también hizo referencia al estallido social e hizo un llamado a “recoger lo mejor del espíritu del 27-F, a sacar lo mejor de nosotros mismos, y a no dejar que puñado de violentistas que no respetan a nada ni nadie, que no quieren ni se rigen por la democracia, terminen imponiendo sus términos. Por supuesto que podemos pensar distintos, pero la grandeza de una nación es cuando a pesar de que pensemos distintos, somos capaces de caminar y construir juntos. Y esa es la gran misión y desafío que tenemos por delante”.

En la misma línea, hizo un paralelo entre la tragedia del 27F y el estallido social del 18 de octubre: “El terremoto y maremoto golpearon duramente el cuerpo de nuestra nación, pero fortalecieron el alma de nuestro pueblo. Lo que hemos vivido en estos últimos 4 meses, también ha golpeado el cuerpo de nuestro país, pero no podemos permitir que golpee el alma de de nuestro pueblo”.

“Como Presidente de todos los chilenos, democráticamente elegido, nunca me voy a cansar en convocar a nuestros compatriotas a sacar nuevamente lo mejor de cada uno en los tiempos difíciles que estamos viviendo, tal como lo hicimos hace diez años atrás”, agregó.

A modo de conclusión, el jefe de Estado recalcó que “necesitamos unidad más que nunca y condenar, sin ninguna duda, la violencia y a los violentistas, para poder recuperar el orden público, la seguridad ciudadana y el estado de derecho, porque la violencia solo destruye y causa dolor y daña el alma de nuestro país. También necesitamos unión para impulsar la agenda social, la agenda contra los abusos, asumir el proceso constitucional que vivimos como país, para revivir el espíritu de los diálogos y acuerdos, con los que avanzamos. Con la violencia retrocedemos”, concluyó.