País latam

Pilotos de Latam ponen fin a huelga tras llegar a acuerdo con contrato colectivo para 2025-2028

Por CNN Chile

19.11.2025 / 19:49

{alt}

La negociación, mediada por la Dirección Nacional del Trabajo, puso fin a la primera paralización efectiva del Sindicato de Pilotos de Chile desde 1997, destacando la unidad y compromiso de sus 464 miembros.

Tras ocho días de huelga, los pilotos de Latam Airlines alcanzaron un acuerdo con la compañía, poniendo fin a la primera paralización efectiva de este grupo desde 1997.

La negociación, que estuvo bajo la mediación de la Dirección Nacional del Trabajo, permitió la firma de un contrato colectivo para el período 2025-2028.

El Sindicato de Pilotos de Chile (SPL), que representa a 464 miembros activos —más del 50% de los pilotos de la aerolínea en el país—, inició el proceso de negociación colectiva el 1 de septiembre.

El conflicto escaló el 3 de noviembre, cuando un 97% de los socios rechazó la última oferta de la empresa, desencadenando cinco días de mediación obligatoria y, finalmente, la huelga el 12 de noviembre.

Mario Troncoso, presidente del SPL, destacó la unidad y el compromiso de los pilotos durante el conflicto.

“Queremos agradecer la unidad, confianza y valentía de nuestros socios y socias, a los sindicatos chilenos y extranjeros que nos expresaron su apoyo y solidaridad, y a la autoridad de la Dirección del Trabajo por su mediación responsable y profesional en este proceso”, señaló.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Lagos Weber responde a Jiles por dichos sobre conquistar al votante de Parisi: “Yo no he visto arrastrándose a Jara”
Pilotos de Latam ponen fin a huelga tras llegar a acuerdo con contrato colectivo para 2025-2028
Aduana incautó más de 44 kilos de droga: Iba a ser trasladada de Iquique a Santiago
Fiscalía formalizará a tres tripulantes del Cobra y a Blumar por muerte de pescadores de lancha Bruma
Cuatro montañistas fueron rescatados en Torres del Paine: Se encontraban refugiados en el campamento Dickson
“Ese caminar a ciegas”: guía turístico abordó sobre las condiciones extremas en Torres del Paine