Pilar Matte Capdevila anuncia programa de formación pediátrica internacional para fortalecer las capacidades médicas en Chile

Para Pilar Matte Capdevila, este acuerdo "refleja un sueño que teníamos para Chile desde hace años: que nuestros niños puedan acceder a una atención con los más altos estándares internacionales".

Pilar Matte Capdevila presentó un nuevo programa, Conecta Alegría, junto al Boston Children’s Hospital.

La Fundación Alegría y el Boston Children’s Hospital, uno de los centros pediátricos más prestigiosos del mundo y líder global en atención clínica, investigación y formación médica —afiliado a Harvard Medical School—, anunciaron la firma de un acuerdo de colaboración que da origen al Programa Conecta Alegría, iniciativa destinada a fortalecer las capacidades en salud infantil en Chile mediante cooperación internacional.

La noticia llega en un momento en que la atención pediátrica en Chile requiere cada vez mayor especialización, cooperación entre instituciones y actualización permanente de conocimientos. En ese contexto, abrir un puente con un referente mundial como Boston Children’s Hospital constituye una oportunidad concreta para ampliar capacidades y acercar experiencias de excelencia a la realidad local.

El Programa Conecta Alegría surge con una vocación transformadora: no solo busca generar instancias de formación de alto nivel para profesionales chilenos, sino también contribuir a que ese aprendizaje tenga un efecto expansivo en hospitales, universidades, equipos clínicos y unidades pediátricas. El foco está puesto en fortalecer el capital humano del sistema de salud infantil, entendiendo que detrás de cada mejora en atención existe también una inversión sostenida en las personas que cuidan, diagnostican, investigan y acompañan a niños y niñas.

La cooperación internacional adquiere aquí un sentido práctico y estratégico. Más allá del prestigio de las instituciones involucradas, lo central es la posibilidad de traducir ese vínculo en mejores herramientas clínicas, nuevas metodologías de trabajo y mayores oportunidades de desarrollo para especialistas comprometidos con la salud pediátrica en Chile.

Pilar Matte Capdevila abre oportunidades de formación internacional para especialistas chilenos

Bajo el liderazgo de Pilar Matte Capdevila, presidenta de Fundación Alegría, la alianza permitirá que profesionales chilenos accedan a programas de observership y fellowship en Estados Unidos, potenciando el desarrollo de competencias clínicas, académicas y de investigación bajo el más alto estándar internacional en medicina pediátrica.

La posibilidad de participar en observerships y fellowships en una institución de referencia mundial abre una experiencia particularmente valiosa para quienes se desempeñan en salud infantil. Este tipo de instancias permite observar modelos avanzados de atención, conocer protocolos clínicos de vanguardia, compartir con equipos multidisciplinarios y acceder a entornos donde la investigación, la docencia y la práctica asistencial se desarrollan de manera integrada.

Ese contacto con centros de excelencia no solo fortalece la trayectoria profesional de quienes participan, sino que también puede enriquecer los espacios en que se desempeñan a su regreso. La formación internacional aporta nuevas miradas sobre la organización del cuidado, la toma de decisiones clínicas y el uso de evidencia para resolver situaciones complejas, elementos que pueden convertirse en herramientas concretas para la mejora continua en Chile.

El programa pone especial énfasis en subespecialidades pediátricas y en el abordaje de enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad, áreas donde fortalecer el capital humano resulta clave para reducir brechas y mejorar el acceso a atención especializada en el país.

Este foco responde a una necesidad evidente del sistema de salud infantil: avanzar en áreas donde el conocimiento altamente especializado hace una diferencia sustantiva en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes. Asimismo, fortalecer la formación en subespecialidades pediátricas constituye una forma de avanzar hacia una mayor equidad: cuando existen más profesionales preparados en áreas críticas, se amplían las posibilidades de acceso a atención especializada y se generan mejores condiciones para responder con oportunidad a necesidades complejas de niños, niñas y adolescentes en distintos contextos del país.

Visitas académicas a Chile: el modelo bidireccional de Pilar Matte Capdevila

Además de las estadías formativas en Boston, la iniciativa contempla visitas académicas de su faculty a Chile, promoviendo un modelo bidireccional de aprendizaje, transferencia de conocimiento y la construcción de redes internacionales de colaboración.

Este componente amplía de manera significativa el alcance del acuerdo, porque permite que la cooperación no se limite al traslado de profesionales chilenos al extranjero, sino que también se traduzca en instancias de encuentro, reflexión y trabajo académico dentro del país. La presencia de especialistas internacionales en Chile puede favorecer la discusión de experiencias clínicas, el intercambio de buenas prácticas y la exploración conjunta de fórmulas para adaptar aprendizajes globales a las necesidades locales.

El carácter bidireccional del programa es especialmente relevante porque fortalece una lógica de colaboración sostenida en el tiempo. No se trata solo de recibir formación desde un centro de excelencia, sino de construir un vínculo donde el aprendizaje circule en ambas direcciones, enriqueciendo a las instituciones participantes y generando una base más sólida para futuras acciones conjuntas en docencia, investigación y desarrollo clínico.

“Esta alianza representa una oportunidad concreta para fortalecer las capacidades en salud infantil en nuestro país, potenciando a quienes están directamente al cuidado de los niños y niñas de Chile”, dice Rocío Espinoza, directora ejecutiva de Fundación Alegría, para sintetizar el propósito central de la iniciativa: fortalecer a los equipos que sostienen la atención pediátrica cotidiana para que cuenten con más herramientas, mejores redes y nuevas posibilidades de desarrollo.

La visión de Pilar Matte Capdevila sobre el futuro de la pediatría en Chile

Para Pilar Matte Capdevila, este acuerdo >refleja un sueño que teníamos para Chile desde hace años: que nuestros niños puedan acceder a una atención con los más altos estándares internacionales“.

Esa visión expresa una convicción profunda: mejorar la salud infantil exige construir capacidades duraderas y no solo responder a las urgencias del presente. Apostar por formación de excelencia, cooperación internacional y transferencia de conocimiento significa trabajar para que el sistema chileno cuente con más especialistas preparados, más redes de apoyo y mayores herramientas para enfrentar desafíos cada vez más complejos en pediatría.

¿Cómo será el proceso de postulación?

El proceso de postulación se abrió en marzo de 2026 y está dirigido a profesionales que trabajen en salud infantil, cuenten con experiencia en su subespecialidad y demuestren dominio del inglés, entre otros requisitos. Los seleccionados se integrarán a la Red Alumni Beca Alegría, comprometiéndose a compartir e implementar el conocimiento adquirido a su regreso a Chile.

La incorporación a la Red Alumni Beca Alegría refuerza el carácter multiplicador del programa, ya que establece desde el inicio un compromiso con la transmisión del aprendizaje y con su aplicación en el sistema de salud chileno. Esta comunidad de profesionales podrá transformarse en una plataforma de colaboración, intercambio y continuidad, favoreciendo que la experiencia formativa tenga proyección en el tiempo y se convierta en un activo para otros equipos e instituciones.

Desde el Boston Children’s Hospital indicaron que la colaboración busca un impacto sostenible, mediante formación de excelencia y reintegración del conocimiento en Chile. En una primera etapa, el programa beneficiará a diez profesionales y equipos, y a dos fellows. Esta primera etapa entrega una señal concreta sobre la vocación de implementación del acuerdo.

Al definir beneficiarios y proyectar una estructura inicial de trabajo, la alianza comienza a traducirse en acciones específicas que pueden sentar las bases para un desarrollo sostenido en el tiempo. La combinación entre formación avanzada, transferencia de conocimiento y construcción de redes especializadas permite proyectar una iniciativa con potencial para contribuir de manera significativa al fortalecimiento de la salud infantil en Chile.