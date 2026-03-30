“Pido sinceramente recapacitar”: Karla Rubilar critica salida de directora del SernamEG en medio de tratamiento contra el cáncer

La exministra Karla Rubilar se refirió a la remoción de Priscilla Carrasco y afirmó que “sacar a una directora del SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente”, a lo que la excandidata presidencial Evelyn Matthei respondió: “Toda la razón, Karla”.

Durante la noche de este lunes, la exministra Karla Rubilar se refirió a la salida de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro.

Cabe mencionar que Carrasco fue seleccionada a través del mecanismo de Alta Dirección Pública, y el Ejecutivo tiene facultades para solicitar su renuncia. No obstante, el hecho ha generado cuestionamientos debido a que actualmente se encuentra en tratamiento por cáncer de mama triple negativo.

“Hoy el Gobierno le pidió la renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco del SernamEG. Además de estar en pleno tratamiento de cáncer de mama triple negativo, encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile”, criticó la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, a través de X.

Por su parte, Rubilar, por medio de la misma plataforma, comentó: “Si esto es real, duele. Sacar a una directora del SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar”.

A su vez, la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, complementó: “Toda la razón, Karla”.

Si esto es real, duele.

Sacar a una Directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente.

Pido sinceramente recapacitar. https://t.co/CKnehjmsDq — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) March 30, 2026

Toda la razón Karla — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 30, 2026

La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, comentó: “Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad; física y emocionalmente es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario”.

Reacciones desde la oposición

La exministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, expresó: “Solidarizo con Priscilla Carrasco. Cuando la ideología supera todos los límites, no respeta los derechos de las personas. Esta es una decisión cruel y equivocada”, y emplazó al Presidente José Antonio Kast: “Debe dar una explicación”.

La diputada Ana María Gazmuri subrayó que “condenamos la decisión del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de solicitar la renuncia a Priscilla Carrasco, quien además ha sido un ejemplo de resiliencia en medio de un proceso de salud complejo”.

En esa línea, sostuvo que el cargo de Alta Dirección Pública, que contempla el periodo 2025-2028, no es un puesto que tenga relación con la confianza política.

“Las diferencias políticas no pueden justificar decisiones que desconocen trayectorias, menos aún en medio de tratamientos”, recalcó, y deslizó una reflexión: “Cuando se naturaliza esto, no se afecta a una sola persona: se envía una señal brutal a todas las mujeres que están luchando por su vida”.