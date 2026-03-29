Pia Adriasola sorprende cantando Chile Lindo en el “Champion de Chile”, la Final Nacional de Rodeo

El Jefe de Estado, participó de la Final Nacional de Rodeo junto a una serie de ministros y parlamentarios.

El Presidente José Antonio Kast, junto a la primera dama, Pia Adriasola, llegaron hasta Rancagua para ser parte del “Champion de Chile”.

El Jefe de Estado, participó de la Final Nacional de Rodeo junto a una serie de ministros y parlamentarios.

Pero el momento más especial se vivió cuando la primera dama tomó el micrófono para cantar Chile Lindo, sorprendiendo a los asistentes al evento, quienes corearon la canción junto a Adriasola.

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