Pia Adriasola sorprende cantando Chile Lindo en el “Champion de Chile”, la Final Nacional de Rodeo
Por CNN Chile
29.03.2026 / 16:13
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El Jefe de Estado, participó de la Final Nacional de Rodeo junto a una serie de ministros y parlamentarios.
El Presidente José Antonio Kast, junto a la primera dama, Pia Adriasola, llegaron hasta Rancagua para ser parte del “Champion de Chile”.
El Jefe de Estado, participó de la Final Nacional de Rodeo junto a una serie de ministros y parlamentarios.
Pero el momento más especial se vivió cuando la primera dama tomó el micrófono para cantar Chile Lindo, sorprendiendo a los asistentes al evento, quienes corearon la canción junto a Adriasola.
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