Pese a perder por una diferencia de 10% de votos, Francisco Orrego afirma: ¿Quién iba a esperar que estuviéramos contando voto a voto para ver quién era el gobernador?

Por CNN Chile 24.11.2024 / 20:13

Sobre la alcaldesa Evelyn Matthei, Orrego destacó que "apostó todo su capital político en esta candidatura y me acompañó, me enseñó, me asesoró y me ayudó en esos momentos en que las fuerzas flaqueaban".