Pesca ilegal de jibia: Flota china frente a costas de Iquique genera fiscalización y denuncias de pescadores artesanales

Autoridades chilenas realizan controles a embarcaciones extranjeras tras acusaciones de extracción ilegal de jibia, mientras la Armada asegura no encontrar evidencias de pesca dentro de la zona económica exclusiva.

(EFE) – Una flota de embarcaciones chinas enfrentó fiscalizaciones de autoridades chilenas frente a las costas de Iquique, tras denuncias de pescadores artesanales sobre presunta pesca ilegal de jibia dentro de la zona económica exclusiva de 200 millas. Según reportes locales, entre 50 y 100 naves se concentraron en el área, generando alerta en el sector pesquero nacional.

El director nacional subrogante de Sernapesca, Esteban Donoso, confirmó que “todos los buques que recalan en los puertos chilenos tienen una fiscalización”, detallando que se verifican trayectos de navegación, transmisión de instrumentos y estado de bodegas. Por su parte, el contraalmirante Sigfrido Ramírez, de la Armada, afirmó que “no hay evidencia de que se hayan realizado operaciones de pesca dentro de la zona económica exclusiva”.

Discrepancias con el sector pesquero

Pescadores artesanales contradijeron la versión oficial, señalando una preocupante escasez del recurso. Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía Narau, afirmó que “no hay jibia hace tres meses y creemos que este puede ser un factor”, atribuyendo la situación al “enjambre” de embarcaciones extranjeras que impediría el ingreso del recurso hacia la costa.

Este episodio repite un patrón registrado en los últimos cinco años en América del Sur, donde flotas chinas generaron alertas desde la Antártica hasta las Islas Galápagos por presunta depredación de recursos en áreas protegidas. Las autoridades chilenas mantienen los controles mientras continúa la controversia entre la posición oficial y las denuncias del sector pesquero local.