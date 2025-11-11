Pepe Auth concluye tras debate Anatel: “Jara y Kast consolidaron su paso a la segunda vuelta”

El exdiputado y analista político aseguró que Jeannette Jara afianzó su liderazgo y que José Antonio Kast se ratificó como su principal adversario, mientras que Evelyn Matthei “no logró dar el golpe sobre la mesa” en el último debate presidencial.

El exdiputado y analista político Pepe Auth analizó el desempeño de los candidatos presidenciales en el debate Anatel emitido la noche del lunes, asegurando que Jeannette Jara y José Antonio Kast “consolidaron su posición en segunda vuelta”.

“Ayer consolidaron su posición en segunda vuelta Jara y Kast. Jara consolidó, además, su primer lugar en la primera vuelta”, afirmó el exparlamentario en conversación con Radio Pauta.

“Todos salieron tal como estaban cuando entraron”

Auth consideró que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no logró revertir su posición en la contienda: “No dio el golpe sobre la mesa”. A su juicio, “todos salieron tal como estaban cuando entraron”.

Respecto a la abanderada del oficialismo, el analista observó que Jara se mostró más confrontacional y “distanciándose del Gobierno”. Según dijo, “distanciándose del Gobierno ella ya está en segunda vuelta. Está preparando el discurso y las circunstancias de segunda vuelta”.

Sobre el líder del Partido Republicano, Auth destacó que “se consolidó como el principal adversario del Gobierno y de Jara”. Agregó que el exdiputado “entendió bien la lógica de esta elección: continuidad o cambio de Gobierno”.

“La primera vuelta se convirtió, en la práctica, en una primaria de la oposición para ver quién será el adversario de Jara. Y en eso Kast consolidó su posición”, apuntó.

Auth también se refirió al desempeño de Johannes Kaiser, señalando que “siempre se desenvuelve bien en los debates”, pero que “no marcó una pauta como para romper y pulverizar la distancia que tiene respecto de Kast”.

“Eso, para tristeza del Gobierno y de la candidata Jara, porque es la rendija por la cual podría volverle la esperanza al Gobierno”, concluyó el analista.