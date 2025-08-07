Adolescente de 16 años fue baleado en Peñalolén: Se encuentra grave pero fuera de riesgo vital

Las primeras indagatorias apuntan a una discusión con un desconocido como posible causa del ataque. La PDI busca al autor del disparo.

Un adolescente de 16 años resultó herido de gravedad tras recibir un disparo en el tórax durante la tarde del miércoles en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Luis Tisné Brousse, donde permanece internado. Aunque su estado es grave, se encuentra fuera de riesgo vital.

Según los primeros antecedentes, el ataque se habría producido tras una discusión con un sujeto aún no identificado. “Estamos trabajando para determinar el sitio exacto del ataque y contar con testigos que puedan aportar más información sobre lo ocurrido”, señaló el subcomisario Mario Jara, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

El Grupo ECOH del Ministerio Público también participa en las diligencias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del autor del disparo, quien se dio a la fuga tras el ataque.