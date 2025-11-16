Pelea entre vocal de mesa y votante termina con ambos detenidos en Linares

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Ambos sujetos fueron detenidos y pasarán a control de detención por la situación ocurrida en la Escuela Salomón Salman.
Durante estas elecciones presidenciales y parlamentarias, se produjo una compleja situación al interior de la Escuela Salomón Salman, en Linares.
Según lo detallado por el Ministerio Público, en el lugar se produjo una pelea entre un vocal de mesa y un votante.
Dicha situación escaló, dado que se agredieron a golpes, en medio de la realización de las votaciones.
Según Fiscalía, ambos sujetos fueron detenidos y pasarán a control de detención.
@FiscaliaMaule dispone que un votante y un vocal de mesa que se agredieron a golpes sean detenidos y pasen a control de detención. El hecho ocurrió al interior del local de votación de la Escuela Salomón Salman de #Linares @FiscaliadeChile pic.twitter.com/UYkitUapOX
— FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) November 16, 2025
