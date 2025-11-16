País Elecciones 2025

Pelea entre vocal de mesa y votante termina con ambos detenidos en Linares

Por CNN Chile

16.11.2025 / 19:52

Ambos sujetos fueron detenidos y pasarán a control de detención por la situación ocurrida en la Escuela Salomón Salman.

Durante estas elecciones presidenciales y parlamentarias, se produjo una compleja situación al interior de la Escuela Salomón Salman, en Linares.

Según lo detallado por el Ministerio Público, en el lugar se produjo una pelea entre un vocal de mesa y un votante.

Dicha situación escaló, dado que se agredieron a golpes, en medio de la realización de las votaciones.

Según Fiscalía, ambos sujetos fueron detenidos y pasarán a control de detención.

