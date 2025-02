PedidosYa deberá pagar millonaria multa por infracciones laborales: Corte de Santiago confirmó la sanción

El tribunal de alzada rechazó la apelación de la empresa y confirmó las multas de 70 UTM contra la empresa de delivery.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que fijó en 70 UTM el monto total de las multas que deberá pagar la empresa PedidosYa Chile SpA (Delivery Hero E-Commerce Chile SpA) por infringir el Código del Trabajo.

Al cierre de esta edición, dicha sanción equivale a unos $4.700.000 según el cambio de la UTM.

PedidosYa y las millonarias multas en su contra

En su fallo, la Duodécima Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Tras la apelación, en el documento se plantea que “el examen de la impugnación permite advertir que la reclamante ha construido sus planteamientos postulando que la errónea apreciación de los antecedentes que indica han permitido lo resuelto, en circunstancias que se ha debido concluir lógicamente que era procedente reducir la entidad de las sanciones impuestas al rango postulado por su parte en el libelo que dio origen a estos antecedentes”.

“Sin embargo, estas afirmaciones, al amparo de los lineamientos indicados en el motivo que precede, permiten concluir que el recurso no podrá prosperar, atendido que ellos no dan cuenta de la existencia de un vicio en el razonamiento del tribunal, ni a título de infracción del principio de no contradicción, sino solo de su disconformidad con lo concluido a partir de su tenor, postulando un examen de su mérito para obtener una inteligencia de los mismos acorde a sus pretensiones”, releva.

En primera instancia, PedidosYa había sido condenado a una muta de 40 UTM que había sido cursada por Resolución N°1983/23/16, y a otra multa de 30 UTM que fue cursada por Resolución N°1983/23/16. Ambas fueron cursadas el 27 de junio de 2023.