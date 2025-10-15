PDI realiza 30 allanamientos simultáneos en la Región Metropolitana y Valparaíso para encontrar a banda dedicada a “turbazos”

La Fiscalía solicitó 12 órdenes de detención, dos para adultos y ocho para menores de edad.

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando 30 allanamientos simultáneos en comunas de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, con el objetivo de encontrar a los autores de rodos con modalidad de “turbazos”.

Esto, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Análisis Criminal Oriente sobre una banda criminal a la cual se le imputan 16 hechos. Se trata de 15 delitos por robo con violencia e intimidación y un delito por robo con homicidio.

Los ilícitos investigados ocurrieron en las siguientes comunas: 2 en La Florida, 1 en Las Condes, 3 en Vitacura, 1 en Peñalolén, 2 en Lampa (uno corresponde al robo con homicidio), 1 en Cerrillos, 1 en Pudahuel, 3 en Maipú y dos en Quilicura.

El primero de ellos fue cometido el 4 de mayo de este año y el último fue el pasado 8 de septiembre.

La Fiscalía, además, solicitó 12 órdenes de detención, 2 para adultos y 8 para menores de edad. Previo a la ejecución de dichas órdenes, uno de los individuos investigados fue detenido por un hecho flagrante.

Para llevar a cabo las órdenes de detención, se solicitaron también 30 órdenes de entradas y registros en las comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Renca, San Joaquín, La Pintana, Maipú, La Granja, Pedro Aguirre Cerda y La Cisterna, en la Región Metropolitana; y en Quilpué y El Tabo en la Región de Valparaíso.

Hasta el momento, se señaló que habría personas detenidas.

Se espera que durante la jornada la PDI y la Fiscalía entreguen mayores detalles sobre el procedimiento.