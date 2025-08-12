PDI investiga presunta estafa en el Senado: Enviaron correos suplantando al Poder Judicial

La maniobra, que incluyó llamados telefónicos suplantando a ministros, permitió a los estafadores acceder a datos sensibles y solicitar transferencias de dinero.

Este martes se activó una alerta y la Policía de Investigaciones (PDI) inició una investigación tras detectarse una presunta estafa que afectó a funcionarios del Senado.

Esto, luego de que comenzaran a circular de manera masiva diversos correos electrónicos con apariencia oficial, en los que se suplantaba la identidad de jueces y funcionarios del Poder Judicial.

¿Cómo funcionaba esta estafa?

Según antecedentes recopilados por el equipo de cibercrimen de la PDI en Valparaíso, los mensajes fueron dirigidos a secretarias y asistentes parlamentarios, e incluían un enlace para descargar un supuesto documento judicial.

Al hacer clic, los dispositivos eran intervenidos por los estafadores, quienes luego utilizaban los números telefónicos para realizar extorsiones, consignó La Tercera.

Una funcionaria del Senado ya presentó una denuncia formal tras haber transferido $150 mil pesos, engañada por este mecanismo.

Engaño doble: Correos y llamadas falsas

El caso no solo se limitó al envío de correos.

Según fuentes policiales, también se registraron llamados telefónicos a legisladores y trabajadores del Congreso, en los que los responsables se hacían pasar por ministros del Poder Judicial.

La estrategia buscaba reforzar la veracidad del engaño y presionar a las víctimas para entregar dinero u otros datos sensibles.

Por ahora, se trabaja en identificar el origen del ataque y a sus responsables, mientras se solicita al personal legislativo mantener precaución ante cualquier comunicación inusual.