PDI investiga hallazgo de cuerpo flotando en bahía de San Antonio: “No se observaron lesiones externas atribuibles a terceros”

Desde la PDI detallaron que el cuerpo corresponde a una "persona chilena, adulta, de 65 años y con residencia en la comuna de San Antonio".

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó nuevos antecedentes respecto al cuerpo hallado este sábado en la bahía del puerto de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

El hallazgo fue informado inicialmente por la Armada, tras un llamado al número de emergencias marítimas 137, lo que activó un operativo en el sector de la lonja pesquera.

Personal naval confirmó la presencia de un cuerpo sin signos vitales y dio aviso a las autoridades correspondientes para el inicio de las diligencias investigativas.

Nuevos antecedentes dados por la PDI

El subcomisario Jonathan Carvacho Galleguillos, de la Brigada de Homicidios de San Antonio de la PDI, entregó detalles sobre el procedimiento realizado en el sitio del suceso.

“Detectives de la Brigada de Homicidios de San Antonio concurrieron hasta el sector de la lonja pesquera de San Antonio, ya que a las 08:00 horas, aproximadamente, pescadores divisaron un cuerpo, el que fue rescatado por personal de la Armada”, partió señalando.

Sobre la identidad de la víctima, indicó que “el trabajo investigativo logró establecer que corresponde a una persona chilena, adulta, de 65 años y con residencia en San Antonio. No se observaron lesiones externas atribuibles a la participación de terceras personas”.

“Luego de las pericias, el cadáver fue levantado por el Servicio Médico Legal (SML) para realizar la autopsia correspondiente”, añadió. Las diligencias continúan en desarrollo, a la espera de los resultados de la autopsia que permitan esclarecer con mayor precisión la causa de muerte.