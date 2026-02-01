PDI incauta éxtasis enviado desde Canadá en Aeropuerto y detiene a tres personas que esperaban la encomienda

La policía informó la incautación de 1,20 kilos de MDMA y la detención de dos chilenos y una ciudadana argentina, tras un operativo con agente encubierto. En otro procedimiento en la RM, PDI detuvo a cuatro colombianos e incautó 104 kilos de droga.

La PDI informó la incautación de más de un kilo de éxtasis en el Aeropuerto y la detención de tres personas que esperaban una encomienda enviada desde Canadá con destino a La Florida, en la Región Metropolitana. En paralelo, la institución reportó otro operativo en la RM que terminó con cuatro detenidos y la incautación de 104 kilos de distintas drogas, además de prisión preventiva para los imputados.

Según información policial, los detenidos son dos ciudadanos chilenos y una ciudadana argentina. La PDI indicó que el paquete tenía como destino la comuna de La Florida y que fue detectado por un agente encubierto.

De acuerdo con el reporte, el funcionario simuló ser trabajador de una empresa internacional que realizaría la entrega, lo que permitió concretar el procedimiento y las detenciones.

El subprefecto Sergio Paredes informó que “se logró materializar la incautación de 1,20 kilos de MDMA, correspondientes a 10.200 dosis, avaluadas en 110 millones de pesos”.

La PDI señaló que los dos chilenos detenidos registraban antecedentes previos. En el caso de la mujer argentina, la institución indicó que se encontraba en situación migratoria irregular y que registra antecedentes por porte de arma y tráfico de drogas.

Segundo operativo en la RM: cuatro detenidos e incautación de 104 kilos

En otro procedimiento, la Brigada Antinarcóticos de la PDI reportó la detención de cuatro ciudadanos colombianos —tres hombres y una mujer— por tráfico de drogas en la Región Metropolitana.

Según la información policial, los imputados se encargaban de internar droga desde el norte del país hacia la RM, específicamente a la comuna de La Pintana.