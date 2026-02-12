País barrio meiggs

PDI incauta $1.700 millones en productos tecnológicos falsificados en Barrio Meiggs

Por CNN Chile

12.02.2026 / 15:45

Un allanamiento a una bodega en calle Bascuñán Guerrero permitió decomisar 80 mil artículos electrónicos apócrifos, entre ellos controles de PlayStation, audífonos y teléfonos Apple.

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó esta mañana un millonario operativo en el Barrio Meiggs, comuna de Santiago, que culminó con la incautación de 80 mil productos tecnológicos falsificados avaluados en $1.700 millones.

El allanamiento se realizó en una bodega de calle Bascuñán Guerrero, donde se incautaron controles de PlayStation, audífonos de las marcas JBL y Bose, y teléfonos Apple, entre otros artículos.

Distribución nacional y fabricación de réplicas

Según reportó Radio ADN, el subprefecto Mauricio Fuentes, de la Bicrim Cerrillos-Estación Central, detalló que la mercancía estaba destinada a la comercialización en el mismo Barrio Meiggs y a su distribución en diversas regiones del país.

Además, reveló que detrás de la operación ilegal se encuentran empresarios chinos que fabricaban los logos, sellos, manuales y cajas para simular la autenticidad de los productos. La investigación continúa para determinar la eventual responsabilidad penal de los involucrados en este millonario fraude.

