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PDI identifica a autor de amenaza de tiroteo en colegio de Concepción: Era una “broma”, según la investigación

Por CNN Chile

08.04.2026 / 11:57

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La Brigada Investigadora del Cibercrimen de Concepción logró identificar al responsable de la publicación y a los administradores del perfil desde donde se difundió la amenaza. El imputado reconoció su participación.

La Brigada Investigadora del Cibercrimen de Concepción logró identificar al responsable de la publicación y a los administradores del perfil desde donde se difundió la amenaza. El imputado reconoció su participación.

La Policía de Investigaciones (PDI) identificó al responsable de una amenaza de tiroteo contra un establecimiento educacional en Concepción, tras una serie de diligencias encabezadas por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la comuna.

Según informó la policía civil, los detectives lograron individualizar tanto al autor de la publicación como a los administradores del perfil desde donde se difundió el mensaje. En el procedimiento, además, se incautaron tres teléfonos celulares como evidencia clave para la investigación.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho correspondería a una “broma” realizada por un alumno del establecimiento hacia un compañero, a través de la plataforma NGL y la red social Instagram, sin la intención de concretar un ataque.

El subprefecto Jorge Domke, jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Concepción, explicó que “el imputado reconoció su participación y se trataría de una broma”. Asimismo, detalló que también se logró identificar a los administradores del perfil de confesiones utilizado para viralizar el contenido y difundir mensajes ofensivos hacia la comunidad escolar.

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