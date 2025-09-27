País seguridad

PDI detuvo a 3 sujetos por turbazo contra adulta mayor con alzhéimer en Lampa

Por CNN Chile

27.09.2025 / 12:35

La mujer de 80 años había sido abordada por tres hombres de nacionalidad chilena en enero pasado, mediante la modalidad denominada "turbazo".

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de tres personas vinculadas a un robo contra una mujer de 80 años en la comuna de Lampa, Región Metropolitana, quien además tiene la Enfermedad de Alzheimer.

Los detectives de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte lograron identificar a quienes estarían detrás de un robo del 16 de enero de este año, cuando los detenidos maniataron a la mujer para poder sustraerle distintas especies y escapar.

Entre las diligencias realizadas por la PDI se consideró la irrupción a 5 domicilios, ubicados en Lampa, Cerrillos y San Miguel, concretando así la detención de los tres hombres de 25, 35 y 37 años, todos de nacionalidad chilena y con diversos antecedentes penales previos.

Este tipo de delito es comúnmente conocido como “turbazo”, donde dos o más personas hacen ingreso a un domicilio para poder robar la mayor cantidad de especies en el menor tiempo posible, con acciones violentas como amarrar o amenazar mediante armas de fuego.

