PDI desarticuló banda de extranjeros dedicada al secuestro: Hicieron llamadas extorsivas a familia de la víctima

La víctima, un ciudadano venezolano, había sido abordada en Estación Central por un grupo de sujetos, quienes lo mantuvieron cautivo por cerca de 4 horas.

La Bipe Antisecuestros Metropolitana de la PDI logró la detención de los dos últimos miembros de una banda de ciudadanos venezolanos por el delito de secuestro de un sujeto de la misma nacionalidad.

El hecho ocurrió el pasado 11 de marzo en Estación Central, cuando la víctima fue abordada por un grupo de individuos que lo subieron por la fuerza e intimidación a un auto, en el que lo trasladaron hasta una “casa de cautiverio” donde estuvo por cerca de 4 horas.

Durante ese tiempo, los imputados hicieron llamados extorsivos a la familia del hombre.

El jefe de la Bipeantisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, detalló que, tras el proceso investigativo y la activación de protocolos de abordaje en la indagatoria por el ilícito, el sujeto fue liberado en la comuna de Cerro Navia.

En el marco de la misma investigación, el pasado 19 de marzo se arrestó a otros dos involucrados en el hecho, quienes se mantienen en prisión preventiva.

Las últimas detenciones corresponden a dos venezolanos que mantienen situación migratoria irregular.