PDI confirma detención de hombre vinculado al homicidio de Valentina Alarcón

Las autoridades explicaron que el inmueble donde se encontró a la joven sería un punto de microtráfico de drogas.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que se detuvo a un sujeto vinculado con el homicidio de Valentina Alarcón.

La joven de 26 años se encontraba desaparecida desde el 25 de octubre y fue encontrada sin vida este martes en La Pintana, en un caso que comenzó a ser investigado tras una denuncia por presunta desgracia.

Detienen a sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón

Las autoridades detallaron que el arrestado es un hombre de 33 años, quien mantiene antecedentes policiales por detenciones previas y “vinculado a la violación con homicidio de Valentina, quien se encontraba desaparecida desde los últimos días de octubre”, informó el prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas.

El hecho ocurrió cuando la víctima llegó hasta un domicilio ubicado en la población El Castillo, en La Pintana.

Tras obtener una autorización de entrada y registro, se observó que al interior del inmueble “no existen hechos vinculados a drogas, como era la línea principal de investigación. No obstante, en el patio se encuentra a la víctima con evidentes signos de violencia, motivo por el cual se informa al Ministerio Público”.

De ese modo, la policía en conjunto al Ministerio Público lograron “determinar y acreditar fehacientemente la participación de este imputado”.

El prefecto señaló que el domicilio se utiliza como destino para el microtráfico de drogas y que no estaba habitado para residencia.

En esa línea, el fiscal Alex Cortés, fiscal Jefe ECOH, explicó que el hombre será formalizado esta jornada y que “la calificación jurídica se informará una vez que sea formalizado en el tribunal con los antecedentes con los que cuenta la carpeta investigativa. Pero sí puedo adelantar que se trata de un hecho gravísimo, en donde la pena probable para este tipo de ilícitos es la de presidio perpetuo”.

Además, detalló que si bien el delito está vinculado con una banda criminal, “la dinámica de los hechos da cuenta que la muerte no se produce producto de esta vinculación que pueda tener la víctima con la organización criminal. Si no, se trata, más bien, de un deceso circunstancial en atención al lugar en donde se encontraba, en atención al lugar al que llega, lugar peligroso porque está vinculada, principalmente, con una banda criminal que opera en el sector de La Pintana”.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, corroboró la información, señalando que “como se ha precisado, no es un caso de este homicidio que esté vinculado directamente a la operación de ella, pero sí es un punto de venta de drogas en el lugar. Por lo tanto, los detalles del sujeto y de sus antecedentes también serán objeto de conocimiento hoy día”.