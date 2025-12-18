País gobierno

PDI allana oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP: Fiscalía abre causa por presuntos delitos de corrupción

18.12.2025 / 17:49

Las diligencias de la PDI se realizaron luego de que la Dirección General de Concesiones del MOP efectuara una denuncia en relación con antecedentes sobre eventuales pagos recibidos por una funcionaria del servicio, con el fin de anticipar el proceso de pago a proveedores en las consultorías de esta Dirección.

Durante este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó diligencias en las oficinas de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La DGC informó que el pasado martes 16 de diciembre interpuso una denuncia ante el Ministerio Público en relación con “antecedentes relativos a eventuales pagos recibidos por una funcionaria del servicio, con el fin de anticipar el proceso de pago a proveedores en las consultorías de esta Dirección”.

“En virtud de ello, durante el día de hoy la Policía de Investigaciones realizó diligencias en las oficinas de la Dirección General de Concesiones, como parte del proceso investigativo”, detalló el organismo.

Por su parte, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, instruyó un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades en el caso.

Los antecedentes del caso

Según publicó La Tercera, el caso está siendo dirigido por la unidad encabezada por la fiscal Ximena Chong, tras una denuncia por presuntos delitos de corrupción que eventualmente involucraría a exfuncionarios del gabinete de la Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP, entre ellos el exjefe de gabinete, Cristóbal Cumián.

