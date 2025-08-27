PDI abre ofertas de trabajo para civiles: Algunos sueldos bordean los $2 millones
Por CNN Chile
27.08.2025 / 15:58
En esta oportunidad, la institución busca personas con títulos técnicos y profesionales. Revisa los detalles.
La Policía de Investigaciones (PDI) abrió un nuevo proceso de incorporación de civiles a sus filas para fortalecer diversas áreas de apoyo institucional.
En esta oportunidad se buscan siete trabajadores en distintos cargos para llenar vacantes disponibles principalmente en la Región Metropolitana.
Las vacantes contemplan sueldos que oscilan entre los $1.012.000 y $1.940.000 mensuales, según el perfil profesional requerido.
¿Qué puestos de trabajo hay en la PDI?
- Kinesiólogo(a)
- Técnico en Odontología con Mención en Higiene Dental
- Enfermero(a)
- Tecnólogo Médico
- Tecnólogo Médico mención Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre
- Terapeuta Ocupacional
- Técnico Laboratorio Clínico Banco de Sangre e Imagenología
¿Cómo postular?
- Quienes deseen participar de esta convocatoria pueden ingresar al sitio web oficial de PDI.
- Desde allí, podrán acceder a los perfiles requeridos, documentación necesaria y plazos establecidos.