PDI abre ofertas de trabajo para civiles: Algunos sueldos bordean los $2 millones

Por CNN Chile 27.08.2025 / 15:58

En esta oportunidad, la institución busca personas con títulos técnicos y profesionales. Revisa los detalles.

La Policía de Investigaciones (PDI) abrió un nuevo proceso de incorporación de civiles a sus filas para fortalecer diversas áreas de apoyo institucional.

En esta oportunidad se buscan siete trabajadores en distintos cargos para llenar vacantes disponibles principalmente en la Región Metropolitana.

Las vacantes contemplan sueldos que oscilan entre los $1.012.000 y $1.940.000 mensuales, según el perfil profesional requerido.

¿Qué puestos de trabajo hay en la PDI?

Kinesiólogo(a)

Técnico en Odontología con Mención en Higiene Dental

Enfermero(a)

Tecnólogo Médico

Tecnólogo Médico mención Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre

Terapeuta Ocupacional

Técnico Laboratorio Clínico Banco de Sangre e Imagenología

¿Cómo postular?

Quienes deseen participar de esta convocatoria pueden ingresar al sitio web oficial de PDI

Desde allí, podrán acceder a los perfiles requeridos, documentación necesaria y plazos establecidos.