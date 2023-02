Chile Vamos y el Partido de la Gente podrían incluir a ex figuras presidenciales en la campaña para la elección de consejeros constitucionales.

Mientras el PDG apuntará por Franco Parisi, quien jugará un rol activo para posicionar a los candidatos, en el pacto Chile Seguro ven con la misma intención al expresidente Sebastián Piñera.

Cabe señalar que muchos de los candidatos no provienen del mundo político, por lo que el principal desafío será visibilizarlos antes del 7 de mayo, elección que además será con voto obligatorio.

Por ahora, en Chile Seguro no se descarta que el exmandatario pudiera ser incluido en la campaña. Sin embargo, aún no se define su papel, como tampoco si estaría dispuesto a sumarse. De acuerdo a la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, Piñera tiene todo el derecho a sumarse tomando en cuenta su experiencia. “Me imagino que él va a tener un rol principalmente en la discusión de los temas en la campaña. Es indudable que, al igual que los otros expresidentes, son figuras muy influyentes y tienen mucho que aportar“, dijo a Radio Biobío.

En el Partido de la Gente, la mayoría de los candidatos no son conocidos y provienen del mundo social y académico. Por lo que la figura del excandidato presidencial, Franco Parisi, deberá asumir un rol activo para lograr posicionarlos.

De acuerdo al diputado del PDG, Rubén Oyarzo, lo primero será visibilizarlos en su programa online “Bad Boys”, además de una nueva visita de Parisi al país antes de las elecciones.

“Sabemos que Franco nos va a ayudar con el programa Bad Boys donde van a aparecer nuestros candidatos a consejeros constitucionales. Tengo entendido que antes de mayo tiene una visita para Chile, donde lo más seguro es que programaremos una actividad con todos los consejeros constitucionales para poder darle más fuerza a nuestros candidatos“, dijo al mencionado medio.

El próximo 8 de marzo iniciará oficialmente el período de propaganda electoral. Luego, el 7 de abril se podrán realizar actividades públicas y privadas hasta el 4 de mayo, para finalmente culminar el 7 de mayo con la elección.