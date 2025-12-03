Crece la tensión en el PDG por críticas de Pamela Jiles a falta de transparencia en consulta digital

La diputada pidió revelar cuántos militantes participaron en la consulta que definió el voto nulo en segunda vuelta. La directiva defendió su decisión y marcó distancia de la parlamentaria.

El Partido de la Gente enfrenta un nuevo episodio de tensión interna luego de las críticas de la diputada Pamela Jiles a la falta de transparencia en la consulta digital realizada el domingo, donde un 78% de los participantes optó por el voto nulo para la segunda vuelta presidencial.

Jiles solicitó a la directiva revelar cuántos militantes participaron, argumentando que, si el PDG se presenta como una colectividad transparente, corresponde entregar esa información. Sus declaraciones reincidieron en cuestionamientos que ya enfrentaba el partido por no informar el padrón que votó.

El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, respondió señalando que las definiciones estratégicas se toman junto a la directiva nacional y no dependen de la diputada. Además, afirmó que no entregarán números para evitar que encuestas y analistas utilicen esos datos de manera que, a su juicio, suele perjudicar al partido.

Desde la interna intentaron bajar la confrontación. El diputado electo Javier Olivares sostuvo que no observan diferencias de fondo, sino miradas distintas dentro del PDG, mientras que Juan Marcelo Valenzuela —también diputado electo y parte de los llamados Bad Boys— calificó el debate como un asunto de forma, remarcando que lo relevante es que la militancia optó por el nulo.

La presidenta regional de Coquimbo, Eileen Urquieta, afirmó que existen lineamientos que ninguna figura puede modificar, recordando experiencias pasadas con parlamentarios que generaron desorden. Señaló que Jiles es un aporte, pero no puede intervenir en los principios del partido.

Desde la colectividad añadieron que las intervenciones de la diputada no generan incomodidad, puesto que su estilo mediático forma parte de su carácter. Reconocen, sin embargo, que su presencia provoca ruido, aunque la consideran una voz relevante dentro del PDG.