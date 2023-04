"Esta ley no se ajusta en modo alguno a los estándares internacionales de derechos humanos, (...) no hay que descartar ningún camino y perfectamente se puede ir a organismos internacionales para cuestionar al Estado chileno respecto de esta ley", señaló el diputado Luis Cuello. Sobre lo mismo, el senador Juan Ignacio Latorre expresó que desde RD no descartan llevar algunos artículos del proyecto al Tribunal Constitucional.