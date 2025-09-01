“El PC parece más preocupado de su lista que de Jara”: Senador Castro (PS) acusa falta de compromiso con la candidata

El senador socialista Juan Luis Castro cuestionó los dichos de Lautaro Carmona sobre Mario Marcel y advirtió que la dirigencia comunista estaría debilitando la candidatura de Jeannette Jara al privilegiar la disputa parlamentaria.

El senador socialista Juan Luis Castro criticó duramente el rol que ha tenido la dirigencia del Partido Comunista en la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que las declaraciones del timonel Lautaro Carmona contra Mario Marcel y la reforma previsional han terminado debilitando a la abanderada oficialista.

#CNNChileRadio | Estamos conversando con el senador socialista Juan Luis Castro. Hablaremos sobre las elecciones y la tensión del PC con Jeannette Jara y el oficialismo, entre otros temas. 📡 Sigue la señal en vivo: https://t.co/LiT81CdCVd pic.twitter.com/uL7Nblzr89 — CNN Chile (@CNNChile) September 1, 2025

¿Qué dijo el senador Castro sobre el PC y Jeannette Jara?

“Carmona persevera, con un tono un poco más morigerado, pero reitera sus críticas. No sólo atenta contra el Presidente Boric, sino también contra la propia Jeannette Jara, porque Marcel hizo la reforma de pensiones junto con ella”, señaló Castro.

A su juicio, esta dinámica “es muy delicada” para la gobernabilidad, ya que pone en duda el compromiso del PC con la candidatura presidencial.

El senador acusó que la cúpula comunista “parece más preocupada de su lista parlamentaria que de la propia campaña presidencial”. En ese sentido, aseguró que “la candidata está incómoda con su propio partido” y llamó a que la dirigencia comunista muestre mayor compromiso. “O guardan un poquito más de prudencia, o no salgan día por medio a desacreditar”, advirtió.

Respecto al desempeño de Jara, Castro defendió sus cualidades: “Es buena candidata, concita apoyo y credibilidad, con un estilo atractivo hacia sectores populares y medios”. Sin embargo, reconoció falencias en el comando: “Hay que hacer correcciones en lo programático, lo de contenido y lo de estrategia, porque no puede haber ni olvidos ni contradicciones”. También planteó que el socialismo democrático está subrepresentado en el equipo de campaña.

Consultado por el escenario en la oposición, Castro cuestionó las propuestas de José Antonio Kast, asegurando que su programa “busca asemejarse a lo de Milei en Argentina o a lo de Trump”, y que un eventual gobierno suyo sería “muy autoritario y radical”. Advirtió que eso podría “profundizar la polarización” y generar una fuerte resistencia en el Congreso.