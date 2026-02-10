PC pide al Gobierno que envíe ayuda humanitaria a Cuba tras bloqueo de EE.UU.: “Es momento que Chile devuelva la mano”

Líderes del conglomerado como Lautaro Carmona han llamado a aumentar la solidaridad política y material, recordando la colaboración cubana con Chile y calificando el bloqueo como una medida que provoca estragos en la población y los servicios básicos.

Dirigentes del Partido Comunista (PC) presionan al Gobierno para que Chile envíe ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la escalada del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La colectividad ha señalado que el país debería replicar la solidaridad mostrada recientemente por México, cuyo gobierno anunció el envío de 814 toneladas de asistencia a la población civil de la isla.

Entre los líderes comunistas que se manifestaron está el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, quien apuntó que la asfixia económica causada por el bloqueo “provoca estragos en la población y los servicios básicos” y urgió a que la comunidad internacional incremente la solidaridad política y material con el pueblo cubano.

Por su parte, el senador Daniel Núñez recordó la colaboración de Cuba tras el terremoto y tsunami que afectó a Chile en 2010.

“Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria”, escribió Núñez en sus redes sociales.

Además, calificó el bloqueo petrolero de Donald Trump como “criminal”, señalando que dejar sin combustible a ambulancias equivale a “asesinato de niños, ancianos y población civil”.

La diputada Nathalie Castillo también se sumó a la presión, destacando la acción de México y señalando que “ambos pueblos dignos y solidarios. Esperaría lo mismo de Chile”.

Por su parte, la diputada Carmen Hertz sostuvo que “todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años”.

Cabe recordar que la isla enfrenta dificultades crecientes tras la intensificación del embargo estadounidense y la pérdida de su principal fuente de hidrocarburos desde Venezuela.