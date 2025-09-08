Vodanovic calificó de “inaceptables” críticas de Kast y que Vidal “es un político avezado y sabe qué peleas hay que dar”
Por CNN Chile
08.09.2025 / 18:17
"En su calidad de bot personal que se ha convertido ataca a una persona en circunstancias que acá hay una institucionalidad que se resguarda", dijo la senadora y presidenta del PS sobre el candidato presidencial y sus constantes cuestionamientos a quien este lunes dejó el directorio de TVN.
La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se refirió a la salida de Francisco Vidal de la presidencia del directorio de TVN este lunes, la que ocurre en el marco de las críticas recibidas por parte del candidato presidencial José Antonio Kast.
TVN informó que la salida de Vidal responde a los cuestionamientos sostenidos que ha tenido el abanderado republicano y socialcristiano, siendo el más reciente el de este mismo lunes, donde ante la consulta sobre la polémica de los “bots” afines de su candidatura apuntó que Vidal era el “bot número uno de Chile”.
Ante esto, la parlamentaria socialista criticó duramente al candidato presidencial, quien a su juicio se ha convertido en un “bot personal”, y calificó de “inaceptables” sus dichos en contra del militante PPD.
“Kast, nuevamente, en su calidad de bot personal que se ha convertido ataca a una persona en circunstancias que acá hay una institucionalidad que se resguarda”, comentó Vodanovic. “Me parece inaceptable lo que ha hecho Kast durante estos días de señalarlo a él y ponerlo como responsable de temas que no tiene ninguna definición personal Francisco Vidal”.
Consultada además sobre si este paso al costado de Vidal no terminaba por darle la razón a Kast, Vodanovic afirmó que el también exministro “es un político avezado y sabe qué peleas hay que dar”.
“En este caso me parece que en su rol como presidente del directorio se ha visto limitado en cuanto a poder contrarrestar estas posiciones con Kast. No corresponde lo que ha hecho el candidato presidencial de vincular al presidente de un directorio de una empresa tan grande, que tiene hoy día problemas tan graves respecto del financiamiento y deberíamos estar haciendo un análisis acerca de eso”, comentó.
“Crónica de una muerte anunciada”
Por su parte, la salida de Vidal fue bien recibida en el Partido Republicano. Su presidente, Arturo Squella, comentó que esto era una “crónica de una muerte anunciada”, ya que “después de salir como jefe de campaña de la candidatura oficialista, lo que le quedaba a Francisco Vidal era dar un paso al costado del directorio de Televisión Nacional”.