Paulina Vodanovic acusa “grave error” del Gobierno tras retirar apoyo a candidatura de Bachelet a la ONU

Vodanovic tildó directamente esa justificación oficial de "falacia", argumentando que el rol de un gobierno frente a una candidatura país es precisamente buscar apoyos para hacerla viable, calificando todo el episodio como un "fracaso de la Cancillería".

La presidenta del Partido Socialista (PS) y senadora, Paulina Vodanovic, calificó como un “grave error” la reciente decisión del gobierno del presidente Kast de retirar el respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para liderar la secretaría general de las Naciones Unidas. Durante su participación en Influyentes de CNN Chile, la timonel socialista desestimó la vocería de La Moneda que apuntaba a una supuesta inviabilidad de la postulación diplomática.

Vodanovic tildó directamente esa justificación oficial de “falacia”, argumentando que el rol de un gobierno frente a una candidatura país es precisamente buscar apoyos para hacerla viable, calificando todo el episodio como un “fracaso de la Cancillería”. Al profundizar en las verdaderas motivaciones del Ejecutivo, la senadora deslizó que la decisión podría estar estrechamente vinculada a la relación privilegiada del mandatario con Donald Trump, o bien, a un intento por afirmar a su votación dura luego de que su aprobación presidencial se desplomara en apenas 14 días de gestión.

Pese a la marginación del Gobierno, Vodanovic confirmó que seguirán apoyando la campaña de Bachelet mediante equipos técnicos y asesores que trabajarán gratuitamente, donde destaca el ex canciller Heraldo Muñoz asumiendo como secretario internacional del partido para estas gestiones.

En el plano interno y económico, la legisladora rechazó tajantemente las vocerías que apuntan a que Chile está quebrado, acusando a la administración de instalar una “campaña del terror” infundada. Asimismo, criticó con dureza la suspensión del mecanismo del MEPCO a escasos 15 días de iniciada la administración, lo que consideró un verdadero “bofetón” para la clase media y los sectores más vulnerables frente al alza de los combustibles.

Finalmente, la senadora socialista alertó sobre las claras intenciones del Ejecutivo de emular al presidente argentino Javier Milei bajo la premisa de que “no hay plata”, advirtiendo que aplicar ese modelo en Chile podría empujar a las personas a vivir en la extrema pobreza. Vodanovic remató cuestionando la instalación de Kast, acusando que en sus primeros 20 días se han cometido 20 errores y graves contradicciones, ejemplificando con la rebaja del presupuesto en seguridad y el rápido fin del proyecto de la zanja.