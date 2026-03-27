Paulina Núñez (RN) apunta contra La Moneda: “Si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación difícilmente va a poder enmendarlo”

La parlamentaria oficialista además hizo un llamado a corregir los problemas "a la brevedad" para no maximizarlos.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN) se refirió a la polémica de los últimos días del Gobierno respecto a bajadas comunicacionales que han realizado.

Una de estas situaciones dice relación con publicaciones oficiales de Gobierno en Redes Sociales que hablaban de un “Estado en quiebra”. Posteriormente, el Gobierno tuvo que bajarlas y además Contraloría ofició a la Segegob por dicha situación.

Al respecto, en conversación con Radio Infinita, Núñez aseguró que “si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana -que afectó el debate legítimo- difícilmente va a poder enmendarlo. Y a mi juicio, tiene que enmendarlo rápido”.

“Los problemas se enfrentan y se corrigen a la brevedad. De lo contrario, se siguen maximizando”, añadió la parlamentaria.

Finalmente, puntualizó que “eso sí que va a terminar siendo un problema no para aquello que era evidente y va a levantar distintas opiniones, sino que para una agenda y un programa apoyado por la inmensa mayoría de los chilenos, pero que va a necesitar votos para ejecutarse”.