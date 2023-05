La senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, señaló estar disponible para presidir el partido de la coalición de Chile Vamos, luego de que el timonel Francisco Chahuán convocara a elecciones internas para el 19 de agosto.

Según reportó T13, la parlamentaria ahondó en la situación del partido tras obtener solo cuatro escaños en las elecciones de consejeros constitucionales, afirmando que habría que comenzar a reparar los “errores que se cometieron”

“Voy a estar disponible, pero acá no se avanza de manera individual, ni menos con voluntarismo”, señaló.

Asimismo, señaló que tiene que haber agua en la piscina, pero también es importante comenzar a trabajar para que se vayan los errores que se cometieron, destacando que hay que empezar a actuar con “mayor credibilidad, responsabilidad y escuchando a las bases del partido“.

Sobre el devenir del partido, agregó que “nosotros teníamos una fecha de una elección pendiente y me hubiera encantado que se hubiese respetado. Considero que no hubiese influido en el resultado, ya que no podía haber sido peor. Sin embargo, al tener una fecha establecida, detalló que es importante que la militancia observe cuál va a ser el camino que va a recorrer RN.

“No podemos pisar el palito de ver qué vota republicanos. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y transmitirles a las personas qué es lo que somos”, destacó.

El gran desafío del partido para la senadora Núñez es reconquistar al electorado, “que sepan que la solución no está en los extremos. Lo que tenemos que hacer es no abandonar los acuerdos”.