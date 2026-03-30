Paulina Núñez por Sala Cuna Universal: “El Ejecutivo tiene que aprovechar” el clima de acuerdos en el Senado

La senadora enfatizó la necesidad de concretar acuerdos en el Congreso, destacando el aporte del proyecto de Sala Cuna Universal a la reactivación y la participación laboral femenina.

En medio del escenario económico que enfrenta el país, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, relevó en Radio Duna, la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan al crecimiento, poniendo especial énfasis en el proyecto de Sala Cuna Universal.

“No hay medida más eficiente en materia de reactivación económica e incorporación de la mujer en el mundo laboral”, afirmó.

La parlamentaria también abordó el contexto legislativo actual, señalando que existe disposición en la Cámara Alta para avanzar en acuerdos. “Veo buen ánimo en el Senado, de querer aportar, de entender que la situación es compleja, de que ya quedó instalada la situación de las arcas fiscales, pero eso ya es pasado y hay que hacerse cargo de aquí en adelante”, indicó.

En esa línea, valoró el ambiente de diálogo que se ha instalado tras la conformación de las comisiones, destacando que se ha logrado un entendimiento que facilita la gobernabilidad. “Estoy satisfecha del punto de vista de tener en el Senado un acuerdo de gobernabilidad”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado directo al Ejecutivo a aprovechar este escenario para avanzar en su agenda. “El buen ánimo del Senado y la disposición de lograr acuerdos para avanzar poniendo al país por delante, el Ejecutivo tiene que aprovecharlo”, señaló.

Finalmente, Núñez planteó la necesidad de priorizar iniciativas en materia de seguridad, proponiendo acelerar su tramitación. “Espero que venga rápidamente una especie de fast track legislativo en seguridad 2.0 (…) Allí deberíamos volver a poner el foco. En materia de crecimiento hay un plan de reactivación económica que tuvo bastante debate y a mi juicio es un buen plan”, concluyó.