Patricio Tombolini acusa al Frente Amplio de querer “revivir el octubrismo” y afirma que tienen varios ejemplos de corrupción

La molestia de Patricio Tombolini, exsubsecretario del gobierno de Ricardo Lagos, con el Frente Amplio continúa. Luego de que en la franja de Gonzalo Winter apareciera su imagen -en el marco del caso Coimas- junto a la de Augusto Pinochet y Sebastián Piñera, el extimonel radical anunció una querella contra quienes resulten responsables del uso de su imagen en dicho espacio.

Pero pasado los días, y con más calma, Tombolini volvió a analizar el tema y arremetió con todo en contra del Frente Amplio.

“Lo que demuestra el comportamiento que está tomando el FA, especialmente en la franja, es porque no tiene certeza de qué va a pasar con ellos en el futuro. Y lo que tratan de hacer es revivir el “octubrismo” que a ellos les dio mucha fortaleza. Eso revela que sienten que el resultado de la medición electoral que van a tener ellos no va a ser lo mejor”, afirmó en diálogo con La Tercera.

El radical aseguró, además, que “yo siempre he dicho que (en el Frente Amplio) tienen una inexperiencia profunda, el pecado de la soberbia y de la intransigencia, así no se gobiernan los países. Yo no tengo buena opinión de su capacidad de hacer cosas, de tolerar, de buscar acuerdos (…) Si quieren hablar de corrupción, es cosa que corran las cortinas y en su casa tienen varios ejemplos”.

Finalmente, Tombolini señaló que “El FA está fracasando como generación, evidentemente. Y es lamentable porque la derecha ha ido construyendo, por otra parte, una generación de líderes jóvenes”.