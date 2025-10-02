Paseo Bandera vuelve a abrirse al transporte público tras una década como peatonal: La velocidad máxima será de 30 km/h

El proyecto, impulsado por el municipio de Santiago y el Ministerio de Transportes, busca reforzar la conectividad norte-sur del centro sin sacrificar su carácter ciudadano, manteniendo el 90% del espacio como zona peatonal.

El Paseo Bandera, uno de los íconos peatonales del centro de Santiago, se transformará nuevamente para dar paso —aunque parcialmente— al transporte público.

A partir de marzo de 2026, comenzará a operar una nueva vía exclusiva para buses del sistema Red en pleno corazón de la capital, según anunció la Municipalidad de Santiago en coordinación con el Ministerio de Transportes y el Serviu.

El proyecto, que busca mejorar la conectividad en el eje norte-sur de la ciudad, contempla una pista de 3,5 metros de ancho por donde circularán únicamente buses, en su mayoría eléctricos.

El trazado incluirá curvas en zigzag para permitir la convivencia con espacios peatonales y terrazas gastronómicas.

La velocidad máxima será de 30 km/h y estará prohibido el tránsito de automóviles y camiones.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también indicó que “este corredor es clave para el sistema de transporte. Es el único paso bajo nivel en el eje Alameda que permite circulación cuando hay eventos o bloqueos”.

Las obras, cuya licitación se abrirá este mes de octubre, implicarán una inversión cercana a los $1.600 millones y estarán a cargo del Serviu.

El plan contempla el recarpeteo de la calzada, nueva semaforización, habilitación de paraderos y reordenamiento del mobiliario urbano. Se estima que las obras tomen 140 días una vez adjudicadas.

El tramo que irá desde calle Tarapacá hasta Catedral comenzará a operar en marzo de 2026, y se extenderá hasta General Mackenna en mayo del mismo año.

En paralelo, el municipio confirmó el retiro de una escultura de nueve metros ubicada en el paseo, lo que generó críticas en redes sociales. La alcaldía explicó que la pieza, construida en madera, presentaba signos de pudrición estructural y representaba un riesgo.

“Queremos recobrar la conectividad del barrio, preservando y cuidando que buena parte del sector de San Diego-Bandera sea peatonal. Algunos están de acuerdo, otros no, pero el mensaje es que vamos a reconectar Bandera, manteniendo el 90% del espacio para uso peatonal y destinando solo 3,5 metros para locomoción colectiva de primer nivel. No habrá autos ni camiones en esta vía”, puntualizó Desbordes.