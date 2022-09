Parlamentarios de oposición están recabando los antecedentes pertinentes para presentar una acusación constitucional contra la ex ministra del Interior, Izkia Siches, y el ex titular de la Segpres, Giorgio Jackson.

Cabe mencionar que el pasado 6 de septiembre, Jackson dejó su cargo para asumir como ministro de Desarrollo Social y Familia, mientras que Siches salió del gabinete.

Entre algunos puntos que estarían considerando se encuentra el alza de delitos violentos, ya que acusan una escasa agilidad legislativa para poner urgencias a los proyectos sobre seguridad.

En esa línea, la oposición sostiene que a Siches se le responsabiliza por lo primero, mientras que a Jackson le critican su lentitud en apurar las iniciativas y por su gestión durante la campaña informativa por el plebiscito de salida.

Sobre esto, el jefe de bancada de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, señaló que solo están cumpliendo con su obligación de fiscalización.

“Siempre es importante para nosotros fiscalizar y desde ese punto de vista todas las amonestaciones que se llevó durante la campaña el Gobierno deben ser analizadas en su mérito, siempre se está evaluando no para acusar, sino para fiscalizar a todo el gabinete. En el tema de Seguridad, indudablemente quien es responsable es la (ex) ministra del interior, y el tema de Giorgio Jackson es más bien por la intervención que hubo durante toda la campaña”, consignó a Biobío.

Por su parte, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, sostuvo al mencionado medio que: “Echarle la culpa a dos ministros por el aumento de delitos es simplemente no entender el contexto en el que estamos. Este es un tema multicausal que debemos abordar a través de muchos ámbitos y aspectos, por lo tanto, a mí me gustaría ver a Chile Vamos más concentrado en cómo es parte de la solución y no cómo es parte del problema”.

Por ahora, los parlamentarios están sumando a diputados del Partido de la Gente y del Partido Republicano para poder delinear, el avance o retroceso del libelo para el próximo 26 de septiembre.

De ser presentada la acusación, Siches y Jackson se exponen a inhabilidad de 5 años para ejercer cargos públicos.