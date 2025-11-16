Parisi vuelve a pisar fuerte en el Norte: Se consolida como primera mayoría en cuatro regiones

Con un 15,04% de las mesas escrutadas a nivel nacional, el abanderado presidencial del PDG superó los resultados obtenidos en las elecciones de 2021. Además, con estas cifras ya se asegura un tercer lugar a nivel nacional.

Este domingo se vivió una nueva jornada de elecciones presidencial y parlamentaria, donde además de elegir por quien llegue a La Moneda la ciudadanía definió cómo se compondrá el próximo Parlamento.

Y uno de los resultados que nuevamente captó la atención es el del desempeño del candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien se impuso una vez más en el norte, con un avance en más regiones al comparar con la elección presidencial de 2021.

En la presidencial anterior el abanderado del PDG logró ser segunda mayoría en primera vuelta en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama, y primera mayoría en la Región de Antofagasta.

Esta vez Parisi logró consolidar su respaldo en el norte del país como primera mayoría en cada una de estas cuatro regiones.

A nivel de todo el territorio nacional, con el 52,39% de las preferencias, el candidato se posiciona en tercer lugar con un 18,84%, detrás de José Antonio Kast y de Jeannette Jara, por lo que será clave su postura en una segunda vuelta.