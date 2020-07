VIDEO RELACIONADO – Ministro Paris: “si hay un retroceso en las cifras, tomaremos un necesario retroceso en medidas” ( 02:07)

El ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que la culpa del estallido social de octubre de 2019 no fue del gobierno del presidente Sebastián Piñera y recordó que en los últimos años no sólo ha gobernado la derecha.

En entrevista con La Tercera tras cumplir un mes a la cabeza del Minsal, Paris dijo que nota al presidente “con una fuerza enorme, con un ánimo muy positivo, con la pericia que tiene para manejar las cifras y ponernos metas”.

Consultado sobre el 18-O, el ministro dijo que “no es culpa de este gobierno. La culpa es de los temas que se fueron incubando por años”.

“No solamente ha gobernado la derecha en Chile, sino que han gobernado varios otros partidos políticos y creo que entre todos tenemos que asumir las fallas que se cometieron”, agregó.

Aun así, hizo un llamado a la unidad: “cuando un paí­s tiene un solo fin, un solo enemigo, un solo gran desafío, es bueno unirse. Y ante el coronavirus tenemos que estar unidos”.

“Leve mejoría” y salida de Mañalich

Por otro lado, el titular del Minsal dijo que, pese a que las cifras del coronavirus comenzaron a mejorar justo tras su llegada al gabinete, él no se atribuye la “leve mejoría”.

“Yo creo que el ministro Jaime Mañalich lo hizo muy bien. Preparó al país muy bien, sobre todo en el tema del testeo, atención en cuidados intensivos, compra de ventiladores, tenemos una de las letalidades más bajas”, relató.

Paris contó que antes de asumir tuvo una larga conversación con Mañalich para transmitirle su reconocimiento y “admiración por su trabajo”.

“A lo mejor, si él hubiese seguido como ministro también hubiésemos tenido los cambios que estamos viendo en los números“, señaló.

Sin embargo, afirmó que la “leve mejoría” en realidad está relacionada con el trabajo del personal de salud: “son los funcionarios de salud, los funcionarios de la primera línea, de la atención primaria. Me tocó el momento en que las cifras empezaron a bajar, no me atribuyo ese efecto, ellos merecen ese reconocimiento. El personal de salud son los héroes de esta batalla, no el ministro. Eso sí, he tratado de propiciar un ambiente de mayor diálogo”.