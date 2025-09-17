Parada Militar, Te Deum y más: Revisa los desvíos de tránsito por eventos el 18 y 19 de septiembre

Las diversas actividades implicarán cortes y desvíos en distintos puntos de la capital. Revisa los detalles.

En el marco de las celebraciones oficiales de Fiestas Patrias, el Ministerio de Transportes informó un plan especial de gestión de tránsito para los días 18 y 19 de septiembre en Santiago.

La programación incluye el Te Deum en la Catedral Metropolitana, la Gala en el Teatro Municipal y la Parada Militar en el Parque O’Higgins, actividades que implicarán cortes y desvíos en distintos puntos de la capital.

Desvíos de tránsito por el Te Deum en la Catedral

El Te Deum Ecuménico se realizará el 18 de septiembre a las 11:00 horas en la Catedral y desde las 08:00 horas se implementará un perímetro de seguridad que abarca desde calle El Carmen hasta Manuel Rodríguez, bordeando el cerro Santa Lucía y la Alameda. Los desvíos son:

Alameda

Manuel Rodríguez al norte

Compañía

Balmaceda

Independencia al norte

Alameda hacia calle Carmen al sur

Santa Lucía al norte

Ismael Valdés Vergara para tomar Av. Santa María al norte

Quienes circulen por calle Carmen al sur deberán bajar por Tarapacá y retornar al sur por San Francisco.

Desvíos de tránsito por la Gala Municipal

El mismo 18 de septiembre se desarrollará la Gala en el Teatro Municipal, lo que también implicará desvíos desde las 16:00 horas en el cuadrante que rodea el recinto cultural. Los cortes de tránsito serán los siguientes:

Dirección oriente

Amunátegui, Agustinas hacia San Pablo

Santa Isabel por Lira, Subercaseaux y Loreto

Dirección poniente

Zenteno hacia la Alameda al poniente

Ismael Valdés Vergara hacia Santa Lucía Carmen, Curicó hacia San Francisco al sur

Desvíos de tránsito por la Parada Militar 2025

El 19 de septiembre, la tradicional Parada Militar en el Parque O’Higgins también tendrá un plan de desvíos. Los cortes se aplicarán desde las 07:00 horas en el perímetro que abarca Parque O’Higgins y Club Hípico.

Para vehículos particulares, los desvíos se proyectan por:

Lord Cochrane

Vidaurre

Dieciocho

Av. Libertador Bernardo O’Higgins

Av. España

Blanco Encalada

San Alfonso

Mirador

Club Hípico

Isabel Riquelme

Euclides

San Diego

Matta

Para buses del transporte público, los desvíos serán por: