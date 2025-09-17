Parada Militar, Te Deum y más: Revisa los desvíos de tránsito por eventos el 18 y 19 de septiembre
Por CNN Chile
17.09.2025 / 10:40
Las diversas actividades implicarán cortes y desvíos en distintos puntos de la capital. Revisa los detalles.
En el marco de las celebraciones oficiales de Fiestas Patrias, el Ministerio de Transportes informó un plan especial de gestión de tránsito para los días 18 y 19 de septiembre en Santiago.
La programación incluye el Te Deum en la Catedral Metropolitana, la Gala en el Teatro Municipal y la Parada Militar en el Parque O’Higgins, actividades que implicarán cortes y desvíos en distintos puntos de la capital.
Desvíos de tránsito por el Te Deum en la Catedral
El Te Deum Ecuménico se realizará el 18 de septiembre a las 11:00 horas en la Catedral y desde las 08:00 horas se implementará un perímetro de seguridad que abarca desde calle El Carmen hasta Manuel Rodríguez, bordeando el cerro Santa Lucía y la Alameda. Los desvíos son:
- Alameda
- Manuel Rodríguez al norte
- Compañía
- Balmaceda
- Independencia al norte
- Alameda hacia calle Carmen al sur
- Santa Lucía al norte
- Ismael Valdés Vergara para tomar Av. Santa María al norte
- Quienes circulen por calle Carmen al sur deberán bajar por Tarapacá y retornar al sur por San Francisco.
Desvíos de tránsito por la Gala Municipal
El mismo 18 de septiembre se desarrollará la Gala en el Teatro Municipal, lo que también implicará desvíos desde las 16:00 horas en el cuadrante que rodea el recinto cultural. Los cortes de tránsito serán los siguientes:
Dirección oriente
- Amunátegui, Agustinas hacia San Pablo
- Santa Isabel por Lira, Subercaseaux y Loreto
Dirección poniente
- Zenteno hacia la Alameda al poniente
- Ismael Valdés Vergara hacia Santa Lucía Carmen, Curicó hacia San Francisco al sur
Desvíos de tránsito por la Parada Militar 2025
El 19 de septiembre, la tradicional Parada Militar en el Parque O’Higgins también tendrá un plan de desvíos. Los cortes se aplicarán desde las 07:00 horas en el perímetro que abarca Parque O’Higgins y Club Hípico.
Para vehículos particulares, los desvíos se proyectan por:
- Lord Cochrane
- Vidaurre
- Dieciocho
- Av. Libertador Bernardo O’Higgins
- Av. España
- Blanco Encalada
- San Alfonso
- Mirador
- Club Hípico
- Isabel Riquelme
- Euclides
- San Diego
- Matta
Para buses del transporte público, los desvíos serán por:
- Av. España
- Blanco Encalada
- San Alfonso
- Centenario
- Isabel Riquelme
- Euclides
- San Diego
- Tarapacá
- Lord Cochrane
- Av. Libertador Bernardo O’Higgins