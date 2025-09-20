Panel Ciudadano UDD: Kast lidera intención de voto con 25%, seguido de Jara (23%) y Matthei (17%)

En esta oportunidad, Kast y Matthei aumentaron, mientras que Jara bajó un punto. Revisa los detalles.

Este sábado se publicó una nueva encuesta Panel Ciudadano UDD, la que no mostró cambios relevantes en el escenario presidencial de cara a la primera vuelta.

Kast sigue liderando y Jara en segundo lugar

Respecto a intención de voto, en primer lugar aparece José Antonio Kast, con un 25% de las preferencias (+1). En segundo lugar, aparece la candidata oficialista Jeannette Jara, con 23% (-1), mientras que la carta de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei, se mantiene en tercer puesto con 17% (+1).

Más atrás figuran Franco Parisi (PDG) con 10% (+1), Johannes Kaiser (PNL) con 9% (-1) y Harold Mayne-Nicholls, que conserva un 4%. En la parte baja, el sondeo refleja un empate técnico con 1% entre Marco Enríquez-Ominami (-1) y Eduardo Artés.

Respecto a una eventual segunda vuelta, el estudio indica que Jara no lograría superar ni al líder del Partido Republicano ni a Matthei. Con esta última, además, la brecha se amplía: de una diferencia anterior de 12 puntos pasa ahora a 17 puntos porcentuales.