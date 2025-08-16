Panel Ciudadano UDD: José Antonio Kast y Jeannette Jara siguen liderando y Matthei registra nueva baja

La carta de Republicanos se ubica primero con un 28% de las preferencias, mientras la militante comunista está en segundo puesto con un 26%.

Este sábado se dio a conocer una nueva encuesta de Panel Ciudadano UDD. La consulta reveló que tanto José Antonio Kast como Jeannette Jara siguen liderando las preferencias ciudadanas.

En tercer lugar, está la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien registró una nueva baja, de 15% a 13%, mientras que Franco Parisi se acerca con un 10%.

La encuesta también midió escenarios de segunda vuelta, en donde José Antonio Kast derrotaría a Jara por 48% versus 32%, pero con un 20% de indecisos.

En tanto, en un balotaje entre Matthei y la comunista, la exalcaldesa se impondría con un 42% vs un 32%, pero con 26% de indecisos.