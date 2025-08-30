Panel Ciudadano: Kast se mantiene primero en intención de voto, Jara baja un punto, pero supera por 10 a Matthei

En una eventual segunda vue, la encuesta muestra que José Antonio Kast o Evelyn Matthei se impondrían frente a Jeannette Jara, posicionándose como favoritos en ambos escenarios de segunda vuelta.

En medio de la carrera presidencial, un nuevo sondeo de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) reveló que José Antonio Kast continúa liderando la intención de voto, mientras Jeannette Jara se mantiene en el segundo lugar con una ventaja de 10 puntos sobre Evelyn Matthei.

De acuerdo con la encuesta, realizada entre el 28 y 29 de agosto a 1.200 personas, el candidato republicano registra un 28% de apoyo, la misma cifra que mantiene desde el 8 de agosto.

En segundo lugar aparece la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), con 24%, lo que representa una baja de un punto. Más atrás se ubica la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con un 14% de las preferencias.

En el cuarto puesto figura Franco Parisi, con un 10%, seguido por Johannes Kaiser con 7%. En tanto, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls obtienen un 2%, mientras que Eduardo Artés alcanza apenas un 0%. El grupo de quienes no saben se mantiene en 8% y quienes no votarían o anularían llega al 5%.

Segunda vuelta: Kast y Matthei superan a Jara

El sondeo también midió eventuales escenarios de balotaje. Frente a José Antonio Kast, Jara obtiene un 31%, muy por debajo del 46% del republicano, mientras un 23% se muestra indeciso o votaría nulo.

En un cruce con Evelyn Matthei, la exministra del Trabajo tampoco logra imponerse: obtiene un 29%, contra el 45% de la exalcaldesa de Providencia. Un 26% declara que no votaría, anularía o no sabe por quién decidirse.

La encuesta cuenta con un margen de error del 3% y una tasa de respuesta del 91%.