El Senado aprobó este miércoles el veto presidencial al proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y busca acelerar la puesta en marcha de la nueva institución que reemplaza al Servicio Nacional de Menores (Sename).

En este contexto, el presidente Sebastián Piñera sostuvo este jueves una reunión de trabajo con los ministros de Desarrollo Social, Karla Rubilar; Justicia, Hernán Larraín; y de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, donde se abordaron temas relacionados a la implementación del nuevo servicio para la niñez.

“Como gobierno, estamos haciendo todos los esfuerzos para poder devolverles a esos niños, el cariño, la inocencia, la dignidad, a la cual todo niño tiene derecho y que desgraciadamente el Estado o nuestra sociedad les ha arrebatado”, dijo el mandatario.

En esta misma línea, la diputada Pamela Jiles (PH) criticó un video subido por las redes del gobierno en que la ministra Karla Rubilar aparece celebrando la creación de este nuevo organismo.

“Este gobierno criminal lleva 290 personas muertas que estaban bajo la responsabilidad del Sename, señora Rubilar”, escribió la parlamentaria a través de Twitter.

Además, agrega que “el dolor de NNA (niños, niñas y adolescentes) no se perdona ni se olvida con un nuevo nombre de fantasía”.

Este gobierno criminal lleva 290 personas muertas que estaban bajo la responsabilidad del Sename, señora Rubilar @karlaenaccion. El dolor de NNA no se perdona ni se olvida con un nuevo nombre de fantasía. https://t.co/LPAsvQrunz — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) October 30, 2020

Cabe mencionar que, hace unos años, la periodista adoptó junto a su pareja a dos niños del Sename.

“Yo no quiero que existan niños que no tengan un papá o una mamá que los protejan. No quiero, no puedo resistir que existan niños en este país que están en este momento en un hogar abandonados, tirados, que crecen con la sensación de que a ellos nadie los quiso, que los tiraron, los botaron”, dijo en 2017 en el programa El Cubo de Chilevisión.

