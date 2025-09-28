Ministerio de Justicia denuncia cuenta de Instagram que amenazó “cárcel o fusilamiento” contra Gajardo

La publicación, que incluía mensajes violentos y referencias directas al secretario de Estado, motivó el refuerzo inmediato de su seguridad personal y la intervención del Ministerio del Interior.

El Ministerio de Justicia presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público tras recibir graves amenazas de muerte dirigidas al ministro Jaime Gajardo (PC) a través de redes sociales.

La acción legal fue ingresada el sábado 27 de septiembre por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz (PL), luego de que mensajes publicados en la cuenta de Instagram “Soberanía.Nacional” generaran preocupación por la seguridad del secretario de Estado.

La cuenta en cuestión, conocida por sus ataques al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y su apoyo al diputado Johannes Kaiser (Nacional Libertario), publicó mensajes agresivos en los que se insultaba al ministro y se le responsabilizaba por la situación actual de Gendarmería.

En una de las publicaciones, el autor advirtió directamente: “No te vamos a dejar libre el 2026, ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país”.

Pero fue una historia publicada poco después la que provocó mayor alarma. En ella, se emitían amenazas explícitas: “Te quedan 5 meses para hacerte pagar por todo el daño hecho a Gendarmería (…) pagarán con cárcel o fusilamiento, pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez”.

El mensaje, de fuerte tono violento, fue considerado por el Gobierno como una amenaza directa a la vida del ministro.

Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio de Justicia decidió actuar de inmediato. La denuncia señala que las publicaciones “constituyen inequívocamente amenazas de muerte” y se ajustan a las figuras penales contempladas en el Código Penal.

Además, se dio aviso al Ministerio del Interior, que evalúa medidas adicionales de resguardo. Paralelamente, se ordenó el refuerzo del dispositivo de seguridad personal del ministro Gajardo.

La Fiscalía ya está al tanto del caso, y se espera que se inicie una investigación para identificar al o los responsables detrás de las amenazas. Por ahora, el Gobierno mantiene bajo reserva los detalles de las medidas de protección implementadas.