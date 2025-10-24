Padres y cuñado de niña de 12 años son encontrados culpables de violación reiterativa en Bulnes, Región de Ñuble

A los progenitores de la niña también se les imputó por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. La sentencia contra los tres imputados se dará a conocer el 5 de noviembre.

Este viernes, los padres y el cuñado de una menor de 12 años fueron condenados por violarla entre 2021 y 2023.

El Tribunal Oral en lo Penal de Bulnes, Región de Ñuble, condenó a C.A.S.F, A.M.L.C y F.J.M.S., cuyos nombres no pueden ser revelados por prohibición de la instancia, por el delito de violación en carácter reiterativo.

Además, a los progenitores de la niña también se les imputó por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

La sentencia contra los tres imputados se dará a conocer el 5 de noviembre.

El Ministerio Público pide presidio perpetuo para todos los condenados

Tras el veredicto, la Fiscalía solicitó una pena de presidio perpetuo calificado para los padres y presidio perpetuo simple para el cuñado de la víctima. Además, se pidió 540 días de cárcel extras para los padres por las lesiones menos graves.

Durante la audiencia, el fiscal de la causa, Álvaro Hermosilla Bustos, detalló que los ataques a la menor fueron perpetrados en el domicilio familiar y la casa del cuñado, ambos ubicados en la comuna de Bulnes, desde septiembre de 2021 hasta 2023.

El persecutor también señaló que mientras el padre violaba a la menor, la madre se encargaba de manipularla y convencerla de que los ataques no ocurrían.

Además, indicó que el cuñado violaba a la niña entre 2022 y 2023, mientras ella estaba a su cuidado.

Posteriormente, a raíz de los horribles hechos protagonizados por ambos hombres, la niña resultó embarazada. No obstante, este embarazo fue interrumpido en marzo de 2023 bajo la Ley 21.030.

Menor muere tras caer de quinto piso

La menor murió tras caer del quinto piso del Hospital de Chillán durante 2023, mientras permanecía en resguardo por orden del Juzgado de Familia de Bulnes.

El hecho provocó la apertura de investigación debido a una posible negligencia por parte del personal del hospital.