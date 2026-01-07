Padre queda en riesgo vital tras ser baleado frente a sus hijos durante violento robo en Peñalolén

El hombre recibió un disparo en el pecho durante un turbazo en su vivienda, cuando un grupo de delincuentes intentó robar especies y un automóvil. Permanece internado en riesgo vital.

Un padre permanece en riesgo vital luego de ser baleado frente a sus hijos durante un violento robo registrado en su vivienda en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana. El ataque ocurrió durante la noche, cuando un grupo de delincuentes ingresó al inmueble con la intención de sustraer especies y, principalmente, el vehículo de la familia.

Según los antecedentes preliminares, entre cuatro y seis sujetos llegaron hasta el domicilio a bordo de otro automóvil, forzaron el portón de acceso e ingresaron mediante escalamiento, intimidando a los ocupantes de la casa.

En el interior del inmueble se encontraban el dueño de casa y sus dos hijos menores de edad, de entre 14 y 16 años. La agresión se dirigió directamente contra el padre, quien recibió un impacto balístico en el pecho en presencia de los adolescentes.

Los detalles de la agresión

El fiscal Jorge Vitar explicó que “ingresan al domicilio portando un arma de fuego, con la cual intimidan a los integrantes del grupo familiar, y en el caso del dueño de casa le disparan, tiene un impacto de bala en el pecho en estos momentos”.

Por su parte, la teniente Francisca Burgos, de la Prefectura Santiago Oriente, indicó que los sujetos “lograron sustraer especies electrónicas y además lesionaron gravemente al padre de la familia, quien se encuentra en riesgo vital”.

Tras el disparo, los delincuentes intentaron llevarse un automóvil de alta gama que se encontraba al interior de la propiedad. Sin embargo, no lograron concretar el robo.

El fiscal detalló que el vehículo “presenta rastros de una disputa física, se encuentra con el motor encendido y chocado contra una de las paredes del domicilio”, agregando que, pese a los intentos, no pudieron sustraerlo.

Luego de la huida de los asaltantes, vecinos acudieron en ayuda de la víctima y facilitaron su traslado hasta la Clínica Las Condes, donde permanece internado en riesgo vital y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la herida.

Carabineros desplegó diligencias investigativas para identificar y dar con el paradero de los responsables, quienes hasta ahora se mantienen prófugos. El Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes para esclarecer el hecho.